Tebas'tan Guardiola'ya: "Para olmasa kupa kazanamazsın!"

La Liga Başkanı Javier Tebas, Manchester City ve Pep Guardiola'yı eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Tebas'tan Guardiola'ya: 'Para olmasa kupa kazanamazsın!'
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07 Temmuz 2021 14:14
LA Liga Başkanı Javier Tebas, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'yı eleştirdi.

Tebas, "Son yıllarda La Liga'nın televizyon haklarının sadece 7 yıllığına satıldığı toplam ücret ile, Premier Lig'in 30 yıllık yayın parasını karşılaştırıp eleştiriyorlardı. Biz Premier Lig ile olan mesafeyi çok azalttık. Ayrıca Birleşik Krallık'ın İspanya'dan 20 milyon daha fazla nüfusu olmasına rağmen biz her yıl onlara yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kulüplerimiz üst üste 7 yıldır kar ediyor." sözleriyle konuşmasını sürdüren Tebas, "Bence La Liga hakkında endişelenmeleri yerine son sezonlarda 1 milyar euro'dan fazla zarar açıklayan City Group hakkında endişelensinler. Manchester City'nin sahipleri yatırımcı falan değil. Futbolda enflasyon yaratan para canavarları. Ekonomik doping yapmasa Pep Guardiola ve Manchester City bu kupaları kazanabilir miydi?" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Javier Tebas ile Pep Guardiola arasındaki tartışma, pazartesi günü Guardiola'nın Tebas yönetimini eleştirmesiyle başladı. Tebas, twitter hesabından Guardiola'ya ve Barcelona Direktörü Xavier Sala-i-Martin'in eleştirilerine yanıt vermişti.


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