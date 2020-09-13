TEB BNP Paribas'da çiftlerde şampiyon belli oldu

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da çiftlerde Alexa Guarachi (Şili)-Desirae Krawczyk (ABD) ikilisi şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TEB BNP Paribas'da çiftlerde şampiyon belli oldu
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13 Eylül 2020 17:32
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da çiftlerde Alexa Guarachi (Şili)-Desirae Krawczyk (ABD) ikilisi şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının son gününde gerçekleştirilen final müsabakasında Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk çifti, Avustralyalı Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk ikilisi, organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.



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