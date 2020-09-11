TEB BNP Paribas'da 2 yarı finalist belli oldu

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da Tereza Martincova ve Patricia Maria Tig yarı finale yükseldi.



Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının 5. gününde çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.



Çek tenisçi Martincova, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek son dörde kaldı.



Rumen Maria Tig ise karşılaştığı İsveçli Rebecca Peterson'u 6-3 ve 6-1'lik setler 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkan diğer isim oldu.



