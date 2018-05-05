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TEB BNP Paribas İstanbul Open finalisti belli oldu

McLachlan ve partneri Monroe, Cerretani-Nestor ikilisini 2-1 mağlup ederek çiftlerde finale çıktı

Kaynak: AA
TEB BNP Paribas İstanbul Open finalisti belli oldu
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05 Mayıs 2018 16:26
TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda ABD'li Jamie Cerretani ve Kanadalı Daniel Nestor ikilisini 2-1 yenen Japon Ben McLachlan ve ABD'li partneri Nicholas Monroe, çiftlerde finale yükseldi.

Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasının çiftler yarı finalinde, Jamie Cerretani-Daniel Nestor ikilisi ile Ben McLachlan-Nicholas Monroe çifti karşılaştı.

Bir saat 13 dakika süren mücadelede rakiplerini 6-2, 2-6 ve 10-6 mağlup eden McLachlan-Monroe çifti, adlarını finale yazdırdı.

McLachlan ve partneri Monroe, turnuvanın çiftler finalinde Büyük Britanyalı Dominic Inglot ile İsveçli Robert Lindstedt ikilisinin karşısına çıkacak.

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