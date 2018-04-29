TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ı kazanan Parmentier!

Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Fransız tenisçi, Sloven rakibi Polona Hercog'u 2-1 yenerek şampiyon oldu.Garanti Koza Park'ta düzenlenen toplam 250 bin dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının finalinde, dünya 122 numarası Parmentier ile klasmanda 75'inci basamakta yer alan Hercog karşı karşıya geldi.Parmentier, rakibinin servisini 3 kez kırdığı ilk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçtiİkinci setin üçüncü oyununda yine servis kıran Fransız raket, 4 oyun sonunda 3-1'lik üstünlük yakaladı. Rakibinin servisi kıran ve kendi servis oyunlarında hata yapmamaya başlayan Hercog, üst üste 5 oyun alarak seti 6-3 kazandı ve maça 1-1'lik eşitliği getirdi.Final setinde bütün oyunlar çekişmeli geçti. Rakibinin servisini kırarak avantaj elde eden Parmentier, seti 6-3, 2 saat 13 dakika süren maçı da 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.Son sayıdan sonra 32 yaşındaki Fransız tenisçi büyük mutluluk yaşadı. Hercog ise maçı kaybetmesine oldukça sinirlendi. Sloven tenisçi rakibini tebrik ettikten sonra raketini oturduğu koltuğa vurdu. Siniri geçmeyen Hercog, raketini diziyle kırdı.