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TEB BNP Paribas İstanbul Cup şampiyonu belli oldu

Çiftler finalinde Çinli raketler Liang-Zhang ikilisi, Knoll (İsviçre)-Smith (Büyük Britanya) çiftini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Kaynak: AA
TEB BNP Paribas İstanbul Cup şampiyonu belli oldu
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29 Nisan 2018 16:23
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası çiftler finalinde, Çinli raketler Chen Liang-Shuai Zhang ikilisi, Xenia Knoll (İsviçre)-Anna Smith (Büyük Britanya) çiftini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Garanti Koza Park'ta düzenlenen turnuvanın çiftler finalinde Liang- Zhang çifti, Knoll-Smith ikilisiyle karşı karşıya geldi.

İlk sette taraflar servislerinde hata yapınca ilk 4 oyunda 2-2'lik eşitlik oluştu. Rakiplerinden bir servis oyunu daha alan Çinli raketler, ilk seti 6-4 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de rakibinin servis oyunundaki hatalarını iyi değerlendiren Liang-Zhang çifti, seti 6-4, 1 saat 18 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

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