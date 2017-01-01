TEAM VITALITY YENÝ BÝR OLUÞUMA MI GÝDÝYOR?

2016 yýlý Kýþ Sezonu Avrupa LCS turnuvasýnda Avrupa'nýn bir çok güçlü takýmýný geride býrakarak üçüncülüðü eline alan, ancak 2017 yýlýnda pek faaliyet gösterememiþ olan Team Vitality, takýmýn eski baþarýsýný tekrar saðlamak istiyor. Son bir senedir gerilerde kalan ve ideal kadrosunu bir türlü oluþturamayan Team Vitality, Giants Gaming'in dört oyuncusunu bugün kadrosuna kattý. Orman rolüne Erbek "Gilius" Demir, desteðe Jakub "Jactroll" Skurzynski, orta koridora Daniele "Jiizuké" di Mauro ve taþýyýcý rolüne Amadeu "Minitroupax" Carvalho isimlerini bünyesine katan Team Vitality kadrosunu baþtan aþaðý bir deðiþime sokacaðýnýn sinyallerini verdi. Profesyonel ligte "Gilius" ismi hariç çok tecrübesi olmayan oyuncularý tercih etmiþ olan takým, lige yeni oyuncular kazandýrmanýn peþinde.



Yeni transferlerin favori þampiyonlarý; Elise, Lee Sin, Thresh, Leona ve Kalista. Gölge adalarýn iki güçlü ismi ile alt koridorda tehdit yaratabilecek bir potansiyele sahip gözüküyorlar. Ayrýca takýmýn koçluðunu üstlenen YamatoCannon 15 farklý takýmda çalýþmýþ tecrübeli bir isim. Yeni oyuncularla farklý bir çýkýþ yakalacaðýný düþündüðümüz Team Vitality sezonun baþlangýcý ile takipçilerinin merakýný dindirecek.



Üst Koridor: Lucas "Cabochard" Simon-Meslet



Orta Koridor: Daniele "Jiizuké" di Mauro



Orman: Erbek "Gilius" Demir



Taþýyýcý: Amadeu "Minitroupax" Carvalho



Destek: Jakub "Jactroll" Skurzynski



