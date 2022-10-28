Team Peugeot'dan transfer; Nico Müller!

Nico Müller, Peugeot 9x8 Pilotu ve geliştirme ekibinin üyesi olarak takımdaki yerini alıyor. Peugeot açıklamasına göre, Team Peugeot Totalenergies, Dünya Dayanıklılık Yarışları'nın Le Mans Hypercar sınıfında zafere ulaşmak için son derece titiz bir yol haritası izliyor. Ekip, Peugeot 9X8 ile gerek yarışlarda gerekse de özel testlerde ciddi kazanımlar elde etti.



Team Peugeot Totalenergies, şimdi de İsviçreli Nico Müller'i ekibine dahil ederek önemli bir adım daha attı. Nico Müller'in karting ile başlayan motor sporları kariyeri, tek kişilik araçlar, DTM, Formula E ve Dayanıklılık Yarışları ile günümüze ulaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki Nico Müller, Loic Duval ve Jean-Eric Vergne başta olmak üzere şu anki pilotlar dışında takımın teknik ekip üyelerini de zaten tanıdığını ve yeni takımına hızla uyum sağlayabileceğini belirtti.



"BENİM İÇİN MUAZZAM BİR FIRSAT"



Müller, "Bu maceranın bir parçası olmaktan ve 2023'te Team Peugeot Totalenergies ile FIA WEC'de yarışma olasılığından dolayı heyecan duyuyorum. Pilotluk kariyerimde tamamen yeni bir sayfa açarken Le Mans'da ve Dayanıklılık Yarışları'nda böylesine şanlı bir tarihe sahip bir üreticiye katılmak, özellikle sporun yeni düzenlemeleri ve yoğun rekabet ortamı göz önüne alındığında benim için muazzam bir fırsat.



Profesyonel olarak, son derece heyecan verici bir meydan okuma ve her bir pilot için rüya niteliğinde bir fırsat. Dayanıklılık Yarışları'na ve Le Mans'a 2007 yılında ilgi duymaya başladım. Peugeot'nun çok güçlü otomobiller üretme yeteneğinden fazlasıyla etkilendiğimi söylemeliyim.



Peugeot 9X8, benim gözümde şampiyonadaki en çarpıcı Hypercar. Ayrıca bir Peugeot olarak diğer araçlardan hemen ayrışıyor. Peugeot 9X8, Fuji'de sergilediği performansla gerçek bir potansiyele sahip. Takıma ve aracın kazanma yeteneğine sonuna kadar güveniyorum."



"HIZ VE İSTİKRAR ORTAYA KOYDU"



Team Peugeot Totalenergies Direktörü Olivier Jansonnie ise "Nico Müller, FIA WEC de dahil olmak üzere birçok seride önemli başarılara imza atmış yetenekli bir pilot. Bu yıl bir LMP2 prototipi kullandı ve Team Peugeot Totalenergies'in sürücülerinden beklediği hız ve istikrarı ortaya koydu.



İyi bir takım yaklaşımına sahip ve Le Mans ile dünya şampiyonluğunu kazanmaya kendini tamamen adamış durumda." açıklamasında bulundu.





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