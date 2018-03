Team LUL, Trinity Series 2. Sezonun şampiyonu oldu.

27 Eylülde başlayıp, 10 Aralıkta biten bu uzun soluklu organizasyon birçok heyecanlı mücadeleye sahne oldu. Haftalarca izleyicileri twitch üzerinden ekran başında tutan bu dev organizasyonda, toplam 8 takım kıran kırana bir mücadele içindeydi.



Turnuvaya katılan takımlar arasında Team Liquid, G2 Esports, Virtus.pro gibi dev ve köklü espor takımları bulunurken arada bir takım gözlere çarpıyordu. Bu takım da daha yeni takımlardan ayrılmış üç profesyonel oyuncunun (Chakki, Muzzy ve Zalae'nin) bu turnuva için oluşturdukları karma takım olan Team LuL idi.



Team LuL her ne kadar iyi ve deneyimli oyuncularıdan oluştuysa da rakipleri en az onlar kadar profesyonel ve onlardan daha fazla takım içi deneyime sahiplerdi. Bu nedenle Team LuL çıktığı hiçbir maçta favori olarak gösterilmedi. Bütün istatistiklere ve yorumlara rağmen Team LuL önüne gelen rakiplerini bir bir elemeyi başardı. Finalde de Team Liquid'i 6-2 gibi ezici bir üstünlükle yenen Team LUL şampiyonluğa ulaştı.



Hearthstone her ne kadar bireysel bir oyun olsa da Trirnity Series, takım halinde bir rekabetin var olduğu bir turnuvadır. Turnuva formatı Last Hero Standing ve BO11 olan bu organizasyonda, son dörde kalan takımlar aralık ayının sekizinde Kaliforniya'da, üç gün süren offline finallerde karşılaştılar. Hearthstone'un yeni çıkan expansionı Kobolds & Catacombs ise aynı ayın yedisinde geldi. Arada sadece bir günlük fark olduğundan oyuncular, bu 24 saatlik zaman diliminde yeni çıkan kartlarla deste yapma maharetlerini gösterdi.



Bu yeni destelerde en çok öne çıkan kart, hatta turnuva finallerinin MVP kartı diyebileceğimiz kart ise elbette "Corridor Creeper"dan başkası değildi.



Turnuva sıralaması ve dağıtılan ödüller ise şu şekilde oluştu.



1) Team LUL - 75.000$

2) Team Liquid - 30.000$

3) Virtus.pro - 15.000$

4) Complexity Gaming - 15.000$

5) Planet Odd - 4.500$

6) Misfits - 4.500$

7) G2 Esports -3.000$

8) Tempo.Storm - 3.000$