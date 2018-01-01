Team Liquid'in sağlık sorunları ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı

Sağlık sorunları nedeniyle sezonun ilk DPC etkinliği olan DreamLeague Sezon 10 Minor'e katılamayacak olan Team Liquid'in geçen sezonki koçları Lee "Heen" Seung Gon takımdaki sağlık sorunlarıyla alakalı Twitch yayınında konuştu.





"Sağlık sorunlarının ciddi olmadığı söylendi bana yani kanser ya da o tarz bir şey değil. Oyuncuların çok fazla antrenman yapması gerekiyor yani bence hasta değiller. Sanırım sadece doktorları tarafından biraz ara vermeleri önerildi. "





Oyuncuların yorulduğu su götürmez bir gerçek. Sabahtan akşama kadar ekrana bakıyorlar, saatlerce yolculuk ediyorlar ve sahneye çıkıp ellerinden gelen en iyi performansı ortaya koymaya çalışıyorlar. Oyuncuların yorulduğunu görmek ya da farketmek zor değil. Galiba Team Liquid'deki sorun da bu: Yorgunluk.





Yazan

: Cafer Eren Öztürk - @