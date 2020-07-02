Team Liquid ile Marvel, partnerlik anlaşması imzaladı

Dünyanın en büyük espor kulüplerinden biri olan Team Liquid, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte Marvel ile stratejik partnerlik anlaşması yaptıklarını duyurdu.



Bu anlaşmayla birlikte dünya üzerinde en güçlü markalardan biri sayılan Marvel, ilk defa espor alanına giriş yapmış oldu. 1 yıl boyunca sürecek olan partnerliğin hedefi ise "kahramanların dünyası ile profesyonel oyun dünyasını bir araya getirmek." olarak açıklandı. Yapılan anlaşmayla birlikte, Team Liquid ve Marvel temalı ürünler piyasaya çıkacak. Dün başlayan Rift Rivals NA vs EU turnuvasında, partnerlik çerçevesinde hazırlanan ilk formalar tanıtıldı. Liquid, Twitter üzerinden bir tanıtım videosu da yayımladı.



Kaptan Amerika, Iron Man ve Avengers: Endgame filminde giyilen "Quantum Realm" temalı formalar tanıtıldı. Bunların yanı sıra Team Liquid ve Marvel logosunun bulunduğu bir t-shirt de satışa çıkacak. Liquid, dün oynadığı karşılaşmada Kaptan Amerika kostümünden esinlenilmiş forma ile sahneye çıktı.



Disney, hem Marvel'ın hem de Liquid'in ortak şirketi Axiomatic'in hisselerinin bir bölümüne sahip. Markanın partnerlik yapmak için neden Team Liquid'i seçtiği, bu sayede daha da anlaşılır oluyor. Tabii bunda Amerika merkezli kulübün, son zamanlarda bütün oyunlardaki başarılı performansının da etkisi var. Her iki marka da üretilecek şeylerin sadece formalar ve t-shirtlerle sınırlı kalmayacağını belirtti. Önümüzdeki dönemlerde ürünlerin ve içeriklerinin çeşitliliğinin artması bekleniyor. Kim bilir, belki dükkanlarda Iron Man kostümü giymiş Doublelift'e ya da Kaptan Amerika'nın kalkanını tutan Stewie2k'ye raslayabiliriz.



Kaynak: 5mid



