Teague: "Rolüm önemli değil, tek istediğim kazanmak"

Serbest oyuncu Jeff Teague, ilk beş rolünde oynamayı umursamadığını ve artık kazanmak istediğini söyledi.



Üç yıllığı 57 milyon dolarlık bir kontrattan yeni çıkan ve 11 sezonluk NBA kariyerinde yaklaşık 100 milyon dolarlık kazanç elde eden Teague, bir sonraki kontratında kazanmaya öncelik vereceğini belirtti.



Teague, HoopsHype'tan Michael Scotto'ya şu açıklamaları yaptı:



"Dürüst olmak gerekirse, kazanmak için oynadığımız bir takıma gitmek istiyorum. Niyetim, kazanmak. Dediğin gibi, kariyerimin ilk dokuz yılında playofflarda yer almıştım. Tek bildiğim şey kazanmak, rekabet etmek ve nihai hedef olan şampiyonluğa ulaşmaya çalışmak. Kazanmak için oynamak istiyorum.



Benchten geleyim ya da ilk beş başlayayım, farketmez, kazanmada önemli bir rol oynamak istiyorum. Bana gerçekten bu kadarı yeter. Oynama ve rekabet etme şansım olursa, iyi oynayacağımı biliyorum."



2011-12 sezonunda Atlanta Hawks ile ilk beş çıkarak patlama yaptığından beri Teague, 3 sayı çizgisinden %35.8 isabetle, maç başına 14.4 sayı, 6.7 asist, 2.7 ribaund ve 1.3 top çalma ortalamaları elde etmişti. Kariyeri, o yılki 60 galibiyetli Hawks takımının önemli bir bileşeni olarak 2015 All-Star maçında yer almasıyla, zirveye ulaşmıştı.



2019-20 sezonunda Minnesota Timberwolves ve Hawks ekipleri arasında 10.9 sayı, 5.2 asist ve 2.4 ribaund ortalamaları yakaladıktan sonra Teague, sınırsız bir serbest oyuncu olarak ve bir sonraki ekibi ile rotasyon rolünü kabul etmeye istekli bir şekilde, kendini tekrar piyasada bulmuştu.



