Atlanta Hawks guardı Jeff Teague, eski takım arkadaşı ve şimdiki Miami Heat yıldızı Jimmy Butler hakkındaki karmaşık ayrıntıları açıkladı.



Butler ve Teague, 2017-18 sezonunda Minnesota Timberwolves'ta takım arkadaşlarıydı.



Teague, "HoopsHype" ile birkaç konu hakkında bir röportaj yaptı ve bunlardan biri de, Butler'ın 2017'de kendisi ve ekibiyle geçirdiği zamandı.



HoopsHype, "Jimmy'den de bahsetmiştin. Takım ve soyunma odası dinamiği hakkındaki düşüncelerin nelerdi? şeklinde bir soru yöneltti ve Teague'in cevabı da şu şekildeydi:



"İlk yıl iyiydik. Jimmy sakatlanmasaydı, sanırım Batı'da ilk beşe girerdik. Ekibimiz iyiydi. Odaklanmıştık. Jimmy kazanmak isteyen bir adam. Kaç sayı attığını gerçekten umursamaz. Asistler umurunda değil. Sadece kazanmak ister.



Onun hakkında sevdiğim şeylerden biri de buydu. Kimsenin bu konuyla pek bir problemi olduğunu sanmıyorum. O inatçı birisi, bu yüzden ne pahasına olursa olsun kazanmak ister ve size çeki düzen verir. Bir oyuncu olarak, bunu kabul edebilmeniz gerek. Bence çoğu zaman, çoğu adam da bunu kabullenmişti, çünkü o da çok çalışıyordu.



Ama siz de ona aynı şekilde davranabiliyordunuz, çünkü o da karşısındakinden böyle bir şey görmek istiyordu. Bir veteran olarak ben, buna bayılmıştım. Eğer doğru yerde değilsem, bana bunu söylemeniz gerek. Eğer sen de değilsen, ben de aynı şeyi yaparım. Bence bu, ekibimizin çok daha iyi olmasına yardımcı olmuştu."



