Haber Tarihi: 20 Ağustos 2024 15:14 - Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 15:14

TCMB Faiz Oranını Açıkladı! Dolar Nasıl Tepki Verdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklendiği gibi %50 olarak açıklamasıyla dolarda kayda değer bir hareket gözlemlenmedi.

TCMB Faiz Oranını Açıkladı! Dolar Nasıl Tepki Verdi?
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TCMB bugün yaptığı açıklamada, faiz oranını beklendiği gibi %50 oranında sabit tuttuğunu duyurdu. TCMB bir önceki yönetiminin değişmesinin ardından aylardır artırdığı politika faizini şubat ayında sabit bırakmıştı. Mevcut yönetim aldığı 7. karar olarak faizi %50'de sabit tuttu.

Geçtiğimiz dönemde faiz oranları hızlı bir şekilde %8,5'e kadar düşürülmüştü ancak son bir buçuk yıldır alınan alınan kararlar doğrultusunda faiz %50'ye erişti.

Politika faizinin, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği söylendi.

TCBM faiz oranlarına ilişkin basın duyurusunda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır.

Verinin beklenti seviyesine gelmesi nedeniyle fiyatta bir değişiklik meydana gelmedi. Binance verilerine göre USDT/TRY paritesi, açıklama sonrası 33,81'den işlem görüyor.
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