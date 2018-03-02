TCL Proları 8.4 yamasını inceliyor - Naru, Frozen ve daha niceleri

FURKAN "STOMAGED" GÜNGÖR
BAUSUPERMASSİVE ORMANCISI 8.4 yamasında İz Sürücü Bıçağı'nın kalkması ve Baron güçlendirmesi değişiklikleriyle oyun hızlanacaktır. Artık çoğu ormancı Akıncı Palası'nı tercih edecek ve erken oyunda daha çok savaş göreceğiz. Erken oyunda taşımaya çalışan ormancılar göreceğiz.
İz Sürücü Bıçağı'nın kalkması orta ve geç oyunu etkilemeyecektir çünkü 350 altına Yadig,r Kalkan alabiliyorsunuz ve 15. dakikaya kadar görevi tamamlayabiliyorsunuz. Baron Nashor çıktığında yine görüş sağlayabileceksiniz. Çünkü görüş sağlamayan ormancı diye bir şey olmaz. En azından bizim için.
LEE "GBM" CHANG-SEOK
BAUSUPERMASSİVE ORTA KORİDORU
Orta koridor metası genelde bir önceki yamaya göre çok da farklı olmayacak. Eskiden Morellonomicon'la başlayan şampiyonlar, şimdi Luden'in Feryadı'yla başlayacak. Tanrıça'nın Gözyaşı değişiklikleriyse Cassiopeia ve Ryze gibi manaya ihtiyaç duyan şampiyonlar için büyük bir güçlendirme. Ayrıca eskiden Orianna da Gözyaşı alırdı. 3. sezonda Orianna'yı bu şekilde oynardım ve hem orta oyun hem de geç oyun için çok iyi olurdu. Orianna yine bu şekilde denenebilir. Deneyip görmek lazım.
KIM "MALRANG" GEUN-SEONG
ROYAL BANDİTS ORMANCISI
İz Sürücü Bıçağı'nın kalkmasıyla ormanda bir sürü suikastçı, daha doğrusu 1v1'i güçlü şampiyonlar göreceğiz. Görüş olmayınca ormanda karşılaştığın zaman artık savaşmak zorundasın, kaçma şansın yok. Bunun sonucunda da oyun boyunca daha fazla savaş göreceğiz, oyun daha kanlı hale gelecek. Aynı zamanda bu değişiklikler orta koridor metasına da etki edecektir. Orta koridorda, koridor önceliğini hızlı kazanabilecek şampiyonlar daha çok tercih edilecektir. Oyun süresi bundan etkilenmeyecektir. Çünkü oyun süresi orman metasına değil, takım kompozisyonlarına bağlı
LEE "CHASER" SANG-HYUN
1907 FENERBAHÇE ORMANCISIOrmanda artık Kha'Zix ve Rengar'ı daha fazla görmeye başlayacağız. Rengar bence artık daha güçlü ama ormanı çok yavaş dönüyor. Rengar'ı seçtiğiniz zaman, takımınızın Rengar'ın etrafında nasıl oynayacağını çok iyi bilmesi gerekiyor.
Erken oyunda artık çok daha fazla skor ve çok daha fazla savaş göreceğiz.
KIM "FROZEN" TAE-IL
1907 FENERBAHÇE ORTA KORİDORU Bu yamayı çok fazla oynama şansı bulamadım. Geçtiğimiz hafta antrenmanlarımızı 8.3 Yaması'nda oynadık ama okuduklarıma göre Ryze "OP". Cassio gibi, Ryze gibi Gözyaşı alan şampiyonlar çok güçlü. Dürtme üzerine oynanan şampiyonlar bile Gözyaşı eşya dizilimine gidebilir. Luden de çok iyi şu anda ama sanırım Liandry'nin Eziyeti'ne ihtiyaç duymayan bütün orta koridor büyücüleri Gözyaşı alabilir.
Bunun bir sebebi de artık ilk geri dönüşte Kayıp Cilt alamıyoruz çünkü Kayıp Cilt 1100 altın oldu. O yüzden Gözyaşı, erken oyunda mana problemlerini çok daha iyi çözüyor.
FRANCISCO "XICO" CRUZ ANTUNES
YOUTHCREW ORTA KORİDORU Orta koridorların işi 8.4 Yaması'yla birlikte biraz zorlaştı. Şimdi ilk eşyan 3000 altından daha fazla. Sana güç sağlayacak alabileceğin ilk eşyan bu kadar pahalı olmamalı. Ama yine de Luden değişikliklerini sevdim diyebilirim. Xerath gibi şampiyonların koridor safhasını daha kolay hale getirecektir.
Orta koridorda gördüğümüz şampiyonlar kesinlikle değişecektir. Taliyah artık daha da fazla seçilecektir çünkü erken mana problemlerini Gözyaşı'yla çözebiliyorsunuz. Birkaç gündür bunu deniyorum ve bence gayet iyi. Taliyah'a gelen dengelemeden beri mana problemleri çekiyordu ve bu yüzden zaten Pratik Zeka rününü kullanıyor. Gözyaşı'yla birlikte çok fazla mana sorununuz olmuyor. Hatta önce Luden'in Feryadı'nı aldıktan sonra bile Gözyaşı alabilirsiniz çünkü çok hızlı doldurabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu kadar büyük bir yama için bir deneme yanılma dönemi olacaktır.
KORAY "NARU" BIÇAK
TEAM AURORA ORTA KORİDORU
Benim için de şu an alışma dönemi bitmiş gibi değil. Aslında orta koridorda çok fazla şey değişmedi gibi gözüküyor. Morello'dan aldığınız bekleme süresinde azalmayı başka eşyalarla sağlayabiliyorsunuz.
Kayıp Cilt'in 200 altın daha pahalı olması Antik Dönüştürücü'yle başlayan şampiyonlara dolaylı yoldan bir güçlendirme olabilir. Çünkü artık hem Kayıp Cilt hem de Antik Dönüştürücü almak isteyen şampiyonlar aynı süre koridorda kalmak zorunda. Gerçi yine de aradaki fark 300 altın sadece. Ne kadar etkiler, oynayıp görmek gerekiyor.
Gözyaşı ve Seraph'ın Şefkati'ne gelen değişikliklerle Vadi artık Ryze için adeta bir cennet. Bu yeni Seraph'ın Şefkati Orianna için de bir geri dönüş anlamına gelebilir.
Ormanda İz Sürücü Bıçağı'nın kalkması da herkesin daha çok birbirinin kafasına binmesi anlamına gelecek. Böyle oyun daha zevkli, çok makro oyun yoruyor.
Lolespor haberidir.
Ormanda İz Sürücü Bıçağı'nın kalkması da herkesin daha çok birbirinin kafasına binmesi anlamına gelecek. Böyle oyun daha zevkli, çok makro oyun yoruyor.
Lolespor haberidir.