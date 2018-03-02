TCL Proları 8.4 yamasını inceliyor - Naru, Frozen ve daha niceleri

FRANCISCO "XICO" CRUZ ANTUNES

YOUTHCREW ORTA KORİDORU









Orta koridorların işi 8.4 Yaması'yla birlikte biraz zorlaştı. Şimdi ilk eşyan 3000 altından daha fazla. Sana güç sağlayacak alabileceğin ilk eşyan bu kadar pahalı olmamalı. Ama yine de Luden değişikliklerini sevdim diyebilirim. Xerath gibi şampiyonların koridor safhasını daha kolay hale getirecektir.Orta koridorda gördüğümüz şampiyonlar kesinlikle değişecektir. Taliyah artık daha da fazla seçilecektir çünkü erken mana problemlerini Gözyaşı'yla çözebiliyorsunuz. Birkaç gündür bunu deniyorum ve bence gayet iyi. Taliyah'a gelen dengelemeden beri mana problemleri çekiyordu ve bu yüzden zaten Pratik Zeka rününü kullanıyor. Gözyaşı'yla birlikte çok fazla mana sorununuz olmuyor. Hatta önce Luden'in Feryadı'nı aldıktan sonra bile Gözyaşı alabilirsiniz çünkü çok hızlı doldurabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu kadar büyük bir yama için bir deneme yanılma dönemi olacaktır.