Real Madrid formasıg giyen Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın olası transferlerinden tercihini Mbappe'den yana kullandı.



"Mbappe mi, Haaland mı?" sorusuna cevap veren Tchouameni, tercihini Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Mbappe'den yana kullandı.



Fransız orta saha oyuncusu, "Kylian'ı her şeye tercih ederim. Erling Haaland harika bir oyuncu ama ben Kylian'ı tercih ederim" sözlerini sarf etti.



Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City eşleşmesini de değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Biz Real Madrid'iz, korkmuyoruz. Geçen yıl kaybettik ama intikam aramayacağız. Real Madrid olduğumuzu göstermek istiyoruz. En iyi olmak istiyorsanız, en iyi yenmek zorundasınız. Kupayı kaldırmak için maç maç düşüneceğiz" dedi.



Real Madrid'de bu sezon 31 maçta süre bulan Tchouameni 2 gol attı ve 1 asist yaptı.





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