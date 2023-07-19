TC Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıkanacak? 20 Temmuz 2023 faiz kararı ne olur?

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu 19 Ocak 2023 26 Ocak 2023 26 Ocak 2023 23 Şubat 2023 2 Mart 2023 23 Mart 2023 30 Mart 2023 27 Nisan 2023 3 Mayıs 2023 4 Mayıs 2023 18 Mayıs 2023 25 Mayıs 2023 1 Haziran 2023 22 Haziran 2023 3 Temmuz 2023 20 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 27 Temmuz 2023 24 Ağustos 2023 31 Ağustos 2023 21 Eylül 2023 28 Eylül 2023 26 Ekim 2023 2 Kasım 2023 2 Kasım 2023 16 Kasım 2023 23 Kasım 2023 30 Kasım 2023 21 Aralık 2023 28 Aralık 2023 25 Ocak 2024 1 Şubat 2024 8 Şubat 2024 22 Şubat 2024 29 Şubat 2024 21 Mart 2024 28 Mart 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yayımladığı takvim sonrasında, Temmuz ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek başkanlığında ne zaman toplanacak, faiz kararı ayın kaçında açıklanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Altın, dolar ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi araştırılıyor. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.