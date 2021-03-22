TBF'den Recep Ankaralı için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF'den Recep Ankaralı için geçmiş olsun mesajı
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22 Mart 2021 16:28
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve genel sağlık durumu iyi olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'ya acil şifalar dileriz."



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