TBF'den Recep Ankaralı için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



TBF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve genel sağlık durumu iyi olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı'ya acil şifalar dileriz."



