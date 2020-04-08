TBF'den mali denetim, lisans talimatı ve sözleşmelerle ilgili açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), kulüplerin mali denetim ve lisans talimatında belirlenen yükümlülüklerinin bir ay ertelendiğini, basketbolcu ve antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatılması ile ilgili mevzuat değişikliği hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.TBF'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında profesyonel basketbol liglerinin 19 Mart'tan itibaren ertelenmesi kararı alındığı hatırlatıldı.Salgına dair sürecin Koronavirüs Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıklar ile eş güdüm içerisinde yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bu dönemde sporumuzun en önemli paydaşı olan kulüplerimizle yakın bir iş birliği yaparak, onların görüş ve beklentilerini de hassasiyetle dikkate almaktayız. Federasyonumuz, sağlıklı bir sürece geçildiğinde uygulamaya koymak üzere tüm olasılıkları değerlendirmekte ve gerekli tedbirleri hazır tutmaktadır. Kulüplerin mali denetim ve lisans talimatında nisan ayının son günü olarak belirlenen yükümlülüklerinin mayıs ayının sonuna ertelenmesi, basketbolcu ve antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatılması ile ilgili mevzuat değişikliği hazırlıkları federasyonumuzca tamamlanmış bulunmaktadır."Açıklamada, profesyonel liglerin ve altyapı müsabakalarının en yakın zamanda başlanmasının hedeflendiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:"Ancak bunun gerçekleşebilmesi için insan sağlığını tehdit eden şartların ortadan kalkması gerekmektedir. İçinden geçmekte olduğumuz süreç ile ilgili TBF olarak en önem verdiğimiz husus, tüm paydaşlarımızın sağlıklı şartlar içerisinde müsabakalarına devamını gözetmektir. Kulüplerimizin, basketbolcularımızın ve basketbol dünyamızın tüm paydaşlarının, sportif ilişkiler ve sözleşme durumları ile ilgili anlayışlı olmalarını beklediğimiz bu dönemi, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip etmeyi sürdürecek, belirtilen tarihte, devlet kurumlarımızın kararları ve kulüplerimizin de taleplerini dikkate alarak durumu yeniden değerlendireceğiz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, özlenen ve kaliteli basketbol ile tekrar sahalarda buluşabilmek için bu süreci hep beraber atlatacağımıza inanıyor, tüm halkımızı uyarılar süresince evde kalmaya davet ediyoruz."