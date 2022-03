Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Head and Shoulders arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu katıldı.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Head and Shoulders ile uzun süredir iş birliği yaptıklarını belirterek, "Head and Shoulders, 2015'ten bu yana basketbolumuzun 'Öz güven Sponsoru' olarak bizlere güç veriyor. Head and Shoulders ile iş ortaklığımızın daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Basketbola yapılan sponsorluk yatırımlarının her iki marka için de katma değer sağlayan bir iş birliğine dönüşmesini çok önemsiyoruz. İyi iletişimle donatılmış ve istikrarlı anlaşmaların hem markalara hem de basketbolumuza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. A Millilerimize çok önemli bir destek veren Head and Shoulders'a ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tankut Turnaoğlu'na basketbola duydukları güven ve gösterdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Tankut Turnaoğlu ise A Milli Erkek Basketbol Takımı sponsorluğunu devam ettirmekten mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Head and Shoulders, her zaman öz güvenin önemini ve kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini çocuklara ve gençlere anlatarak, onları basketbola yönlendirmek için devam ettiği proje ve çalışmalarına bu yıl, bugüne kadar geliştirilen en güçlü kepek karşıtı şampuan serisi 7 Fayda 1 Arada ile destek veriyor. Spor, fiziksel olarak sağlığa iyi geldiği kadar psikolojik olarak da öz güven sahibi olmak, sosyalleşmek ve disiplin sağlayabilmek için çok önemlidir. O nedenle çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesinin sağlıklı bir toplum yaratmada oldukça etkili olabileceğini düşünüyoruz. 'Kazanmak Kafada Başlar' mottomuz ile her zaman öz güvenin önemini, kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini anlatmak istiyoruz.



Gururla söylemek isterim ki A Milli Erkek Basketbol Takımı, Head and Shoulders ile yüzde 100 kepeksiz saç derisi ve öz güven artık her an sahada. İmzaladığımız yeni sözleşmemiz ile A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın öz güven sponsoru olarak gençlerin öz güvenini basketbol aracılığı ile desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesile ile önümüzdeki günlerde başta Türkiye'de basketbolun gelişimini ve gençlerimizin öz güvenlerini artırmaya yönelik desteklerimizi, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı sponsorluğumuz ile sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. A Milli Erkek Takımı'mızın her zaman yanlarında olduğumuzu paylaşmak isteriz. Türk basketboluna destekleri süren Head and Shoulders'ın en güçlü kepek karşıtı formülü 7 Fayda 1 Arada serisi ile 'Kazanmak Kafada Başlar' diyoruz."





