TBF Orhun Ene ile yollarını ayırdı!

Türkiye Basketbol Federasyon'u Milli Takım başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte TBF'den yapılan açıklama:
"Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle
2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
İşte TBF'den yapılan açıklama:
"Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle
2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."