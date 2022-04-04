TBF Orhun Ene ile yollarını ayırdı!

TBF, Milli Takım başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TBF Orhun Ene ile yollarını ayırdı!
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04 Nisan 2022 17:01
Türkiye Basketbol Federasyon'u Milli Takım başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte TBF'den yapılan açıklama:

"Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle

2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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