TBF Orhun Ene ile yollarını ayırdı!

Türkiye Basketbol Federasyon'u Milli Takım başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.



İşte TBF'den yapılan açıklama:



"Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle



2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."





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