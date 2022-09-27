TBF flaş ayrılığı açıkladı!

TBF, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TBF flaş ayrılığı açıkladı!
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27 Eylül 2022 12:10
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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