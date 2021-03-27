TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine para cezası kesti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası
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27 Mart 2021 16:13
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka Tekfen maçında TBF Basketbola Dönüş Protokolü'ne uyulmamasından dolayı Beşiktaş Kulübüne 18 bin 750 lira para cezası verildiği bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Bahçeşehir Koleji müsabakasında da TBF Basketbola Dönüş Protokolü'nün ihlal edilmesinden dolayı Galatasaray Kulübüne 15 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.



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