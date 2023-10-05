TBF Disiplin Kurulu'ndan Darüşşafaka ve Beşiktaş'a ceza

TBF Disiplin Kurulu, Darüşşafaka ve Beşiktaş başantrenörlerine sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TBF Disiplin Kurulu'ndan Darüşşafaka ve Beşiktaş'a ceza
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05 Ekim 2023 16:15
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Emlakjet mücadelesine ilişkin her iki takımın başantrenörüne para cezası uyguladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul; Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic'i sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 25 bin lira para cezasına çaptırdı.

Kurulun, Darüşşafaka Lassa Başantrenörü Fikret Yakup Sekizkök'e ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 25 bin lira para cezası uyguladığı, ancak eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiği gerekçesiyle cezanın yarı oranında indirilip 12 bin 500 liraya çekildiği belirtildi.

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