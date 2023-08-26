TBF'den Wilbekin ve Larkin'e 5 'er maç ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kampına katılmayı reddeden Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5'er maç resmi müsabakalardan men cezası verdi.

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TBF'den Wilbekin ve Larkin'e 5 'er maç ceza
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26 Ağustos 2023 18:25
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı'nın hazırlık kampına katılmayı reddeden Scottie Wilbekin ve Shane Larkin'e ceza verildiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, iki oyuncuya da 5'er maç resmi müsabakalardan men ve 90 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

İşte TBF'nin yaptığı açıklama; 

"1 - E.2023/280 Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/282)

2 - E.2023/281
Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin'in, Milli Takımlar Direktörlüğü'nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/283)

Karar verilmiştir."

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