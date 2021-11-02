TBF'den taraftar kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu, basketbol maçlarında salonlara tam kapasite taraftar alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF'den taraftar kararı
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02 Kasım 2021 16:10
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.


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