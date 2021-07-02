TBF'den salonlara seyirci kararı

Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF'den salonlara seyirci kararı
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02 Temmuz 2021 21:09
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni sezonda tüm lig maçlarında salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı bildirildi. Loca ve saha içi koltuklara da yüzde 50'lik kapasite tanındığı aktarıldı.

Uygulama ile ilgili tüm detayların, TBF Sağlık Kurulunun, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Temennimiz, sezon başlayana kadar Kovid-19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda yüzde 100 seyirci kapasitesine dönmektir." denildi.


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