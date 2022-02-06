TBF'den Galatasaray'a cevap!

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Galatasaray Nef, Anadolu Efes maçı öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.



Federasyon'dan yapılan açıklamada, "Covid-19 teşhisi konan kişinin izolasyon süresi 7 gündür. Ancak 5. veya 6. gün alınacak negatif PCR testi neticesinde izolasyon süreci tamamlanabilecek, antrenman ve müsabakalara katılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?



Galatasaray, covid vakaları nedeniyle maçın ertelenmesini talep etmiş ancak federasyondan olumsuz cevap almıştı. Bunun ardından sarı-kırmızılılar bir bilgilendirme paylaşarak kovidli isimlerin maçta oynayacağını belirtmişti.



TBF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:



"T.C. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, Koronavirüs Bilim Kurulu ve TBF Sağlık Kurulu'nun katıldığı, bütün kulüplerimizle de fikir alışverişinde bulunarak onayları dahilinde en son 11 Ocak 2022 tarihinde güncellenen 2021-2022 sezonu Covid-19 Tedbirleri Protokolü kapsamında kişiler pozitif teşhisi aldığı günden sonraki 7. günde herhangi bir şarta tabi olmadan negatif kabul edilmektedir.



Bugüne kadar oynanmış olan tüm karşılaşmalarda aynı standart korunmuş ve Covid-19 Tedbirleri Protokolü'ne harfiyen uyulmuştur. Dolayısıyla protokol yürürlükte kaldığı sürece bu uygulamamız devam edecektir.



İzolasyon süreci ile ilgili Covid-19 Tedbirleri Protokolü maddesi şu şekildedir:



Covid-19 teşhisi konan kişinin izolasyon süresi 7 gündür. Ancak 5. veya 6. gün alınacak negatif PCR testi neticesinde izolasyon süreci tamamlanabilecek, antrenman ve müsabakalara katılabilecektir. 7. günün sonunda izolasyon sürecini tamamlayan kişiler herhangi bir koşula tabi olmadan antrenman ve müsabakalara katılabilecektir.



Örnek: 12.01.2022 tarihinde PCR testi pozitif çıkan bir kişi, 17-18.01.2022 tarihinde alacağı negatif sonuçlu PCR testi neticesinde veya 19.01.2022 tarihinden itibaren herhangi bir koşula tabi olmadan izolasyon süreci sonlanacak, antrenman ve müsabakalara katılabilecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."





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