TBF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu, ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in karşı karşıya geldiği maçta yaşanan olaylardan dolayı iki takıma ceza verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TBF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza!
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14 Nisan 2022 20:38
Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in karşı karşıya geldiği maçın disiplin cezalarını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'ya 33.500 TL para cezası verildiği belirtilirken, Galatasaray Nef oyuncularından Dee Bost'a 1 maç men, Isaşah Canaan'a 17 bin 500 TL ve Göksenin Köksal'a da 7 bin 500 TL para cezası verildiği belirtildi.

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