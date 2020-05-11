İŞTE VERİLECEK KARARLAR

Türkiye Basketbol Federasyonu bugün saat 14:00'te toplanarak, Koronavirüs yüzünden ertelenen sezonla ilgili kararını verecek. Kulislerde TBF'nin birçok kulübün istediği '' kararı alacağı ve düşmenin olmayacağı konuşuluyor.Ancak yeni sezonla birlikte yürürlüğe girecek. Aynı şartlarolacak.Oynamak isteyen kulüpler de olmasına rağmen özellikle başkan Hidayet Türkoğlu'nun tavrının kesin olduğu vurgulandı. AyrıcaŞu andaki puan durumuna göreyer alıyordu.1- Ligler oynanmamış kabul edilecek, şampiyon da düşen takım da olmayacak.2- Ancak yeni uygulamaya girecek Mali Kurallar'ı karşılayamayacak takımlar olursa, alt ligden takımlara davet gidecek.3- TBF Başkanı Türkoğlu mevcut şartlarda ligin oynanmasına kesinlikle karşı ve Türk oyuncuların da bu konudaki talebi Türkoğlu'nun kararını iyice kesinleştirdi.