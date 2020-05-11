Türkiye Basketbol Federasyonu bugün saat 14:00'te toplanarak, Koronavirüs yüzünden ertelenen sezonla ilgili kararını verecek. Kulislerde TBF'nin birçok kulübün istediği 'beyaz sezon' kararı alacağı ve düşmenin olmayacağı konuşuluyor.
Ancak yeni sezonla birlikte yürürlüğe girecek Mali Disiplin Kuralları yüzünden bunu karşılayamayan kulüplerin olacağı ve bu yüzden 1. Lig'den takımlara davet yapılacağı ifade edildi. Aynı şartlar Kadınlar Ligi için de geçerli olacak.
Oynamak isteyen kulüpler de olmasına rağmen özellikle başkan Hidayet Türkoğlu'nun tavrının kesin olduğu vurgulandı. Ayrıca Türk basketbolcuların da Sinan Güler ve Melih Mahmutoğlu aracılığı ile oynamak istemediklerini Başkan Türkoğlu'na ilettikleri belirtildi.
Şu andaki puan durumuna göre ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes liderken, Herbalife Kadınlar Ligi'nde ise Fenerbahçe zirvede yer alıyordu.
İŞTE VERİLECEK KARARLAR
1- Ligler oynanmamış kabul edilecek, şampiyon da düşen takım da olmayacak.
2- Ancak yeni uygulamaya girecek Mali Kurallar'ı karşılayamayacak takımlar olursa, alt ligden takımlara davet gidecek.
3- TBF Başkanı Türkoğlu mevcut şartlarda ligin oynanmasına kesinlikle karşı ve Türk oyuncuların da bu konudaki talebi Türkoğlu'nun kararını iyice kesinleştirdi.
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Ancak yeni sezonla birlikte yürürlüğe girecek Mali Disiplin Kuralları yüzünden bunu karşılayamayan kulüplerin olacağı ve bu yüzden 1. Lig'den takımlara davet yapılacağı ifade edildi. Aynı şartlar Kadınlar Ligi için de geçerli olacak.
Oynamak isteyen kulüpler de olmasına rağmen özellikle başkan Hidayet Türkoğlu'nun tavrının kesin olduğu vurgulandı. Ayrıca Türk basketbolcuların da Sinan Güler ve Melih Mahmutoğlu aracılığı ile oynamak istemediklerini Başkan Türkoğlu'na ilettikleri belirtildi.
Şu andaki puan durumuna göre ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes liderken, Herbalife Kadınlar Ligi'nde ise Fenerbahçe zirvede yer alıyordu.
İŞTE VERİLECEK KARARLAR
1- Ligler oynanmamış kabul edilecek, şampiyon da düşen takım da olmayacak.
2- Ancak yeni uygulamaya girecek Mali Kurallar'ı karşılayamayacak takımlar olursa, alt ligden takımlara davet gidecek.
3- TBF Başkanı Türkoğlu mevcut şartlarda ligin oynanmasına kesinlikle karşı ve Türk oyuncuların da bu konudaki talebi Türkoğlu'nun kararını iyice kesinleştirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın