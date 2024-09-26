TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'ye ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ziyaret
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26 Eylül 2024 20:03
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübüne ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"TBF seçiminde başkan adayı olan Hidayet Türkoğlu, kulübümüze bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette başkanımız Ali Koç, genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Kemal Danabaş yer aldı."

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