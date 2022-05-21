TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik
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21 Mayıs 2022 23:17
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ligi'nin en büyüğü bir kez daha Anadolu Efes. Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan temsilcimiz Anadolu Efes'i kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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