TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Başkan Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize verildiği 23 Nisan 1920'nin 102. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Meclisimiz 102 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığımızın ve demokrasimizin garantisidir." ifadelerini kullandı.



Hidayet Türkoğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti:



"23 Nisan, sadece milletimiz ve ulusal egemenliğimiz için önemli bir dönüm noktası değildir; aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmak için 'Çocuk Bayramı' olarak taçlandırdığı bir gündür. Bu bayram, Atatürk'ün barış dolu bir dünyaya katkıda bulunma inancını taşımaktadır. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden bütün şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."





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