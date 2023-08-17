TBF Başkanı Gözgeç'ten suç duyurusu iddialarına yanıt!

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kendisiyle ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara yanıt verdi.



Gözgeç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Haberlerin içeriğinde tarafıma yöneltilen suçlamaların tamamı gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Haberlerin içeriğinde kullanılan sözler ile haberin kamuoyuna aktarılış biçimi asıl hedefin ben olmadığımı, temel amacın başka hedefler olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.



Bir kez dahi aranıp görüşlerinin sorulmadığını belirten Gözgeç, şöyle devam etti:



"Haberin içeriği ile ilgisiz bir biçimde başkanlığını yaptığım Boks Federasyonunun 'Onur kurulu üyelerinin' isimlerinin geçirilmiş olması, bu müfterinin ve arkasındaki kişilerin asıl amacının başka olduğunu ortaya koymuştur. Haberlerde adı geçen ve şikayetçi olduğunu iddia eden kişinin, akıl dışı ve delilsiz iddiaları ile ilgili olarak tarafımca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar mahiyetinde suç duyurusunda bulunularak iddiaların titizlikle incelenmesi için soruşturma yapılması talep edilecektir. Tüm bu cezai ve hukuki süreçlerin neticesini de ibret olması açısından kamuoyu ile paylaşılacağım. Haberi yapan iki gazeteye de neticeleri göndereceğim. Ayrıca bu iddialar yalnızca beni karalamakla kalmayıp Dünya ve Avrupa şampiyonalarında gece gündüz hiçbir menfaati olmadan çalışan federasyon personellerimize dönük büyük bir iftiradır. Gerçek dışı isnatlara ilişkin olarak yayın yapan iki gazete hakkında da hukuki yollara başvuracağım ve neticesini kamuoyu ile paylaşacağım. Bu müfteri ile arkasındaki kişiler ile bu gerçek dışı isnatları yayınlayan yayın organları hak ettikleri tüm cezai ve hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalana kadar tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanıp neticesini kamuoyu ile paylaşacağım."



Federasyon da açıklama yaptı



Türkiye Boks Federasyonu tarafından yapılan açıklamada ise şikayetçi olduğu belirtilen Yılmaz İlkay Arın'ın Almanya'da yaşadığı vurgulanarak, "Bu şahıs, federasyonumuzla ilgili mesnetsiz, manipülatif açıklamalar yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir kişidir. Bu kişinin, hangi odakların hangi emirlerini yerine getirdiği, şahsın yakın geçmişte yaptığı açıklamalarının içeriğinden rahatlıkla anlaşılabilecektir." ifadeleri kullanıldı.



Söz konusu haberlerde akla hayale gelmeyecek soyut ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Genel kurulda yapılacak seçimde kendisine bir alan ya da pozisyon açma çabası gütmektedir. Adı geçen şahsın yaptığını iddia ettiği şikayetle ilgili olarak tarafımıza ulaşmış hiçbir belge ya da bilgi bulunmamaktadır. Bu kişi ve arkasındaki malum bazı güçlere karşı her türlü hukuki yola başvurularak, bu hukuk dışı ve bir plan dahilinde yapılan sistematik saldırı süreçlerine son vermesinin sağlanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bildiririz."



Boksta önemli başarıların geldiğine dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Boks sporunda geldiğimiz noktada dünyanın en başarılı sporcularını çıkarmaya başladığımız, son yıllarda kazandığımız madalyalardan, uluslararası her organizasyonda defalarca göndere çektirdiğimiz şanlı bayrağımızdan bilinmektedir. Tesisleşme sürecimizin de tamamlanmış olmasıyla yakın tarihlerde dünyanın en başarılı boks ülkeleri arasında yer alacağımız tüm dünya tarafından bilinmektedir. Yanlış bir algının önüne geçmek amacıyla, tarafımızca derhal Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kuruluna ihbarda bulunularak, haberlerde adı geçen iddialarla ilgili idari bir denetim ve soruşturma yapılması talep edilecektir. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak incelemelerin sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."



