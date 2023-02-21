TBF açıkladı! Bir takım ligden çekildi!

TBF, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini Türkiye Basketbol Federasyonu'na resmi olarak bildirmiştir.



Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ