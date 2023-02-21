TBF açıkladı! Bir takım ligden çekildi!

TBF, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TBF açıkladı! Bir takım ligden çekildi!
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21 Şubat 2023 16:07
TBF, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini Türkiye Basketbol Federasyonu'na resmi olarak bildirmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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