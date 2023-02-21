TBF açıkladı! Bir takım ligden çekildi!

TBF, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini Türkiye Basketbol Federasyonu'na resmi olarak bildirmiştir.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Yapılan açıklamada, "Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini Türkiye Basketbol Federasyonu'na resmi olarak bildirmiştir.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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