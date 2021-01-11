TBESF, Yüzme Sporcu Sınıflandırmaları'nı, İstanbul ve Adana'da düzenleyecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 2021 yılı Yüzme Sporcu Sınıflandırmaları'nın İstanbul ve Adana'da düzenleneceğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, "2021 yılında yapılması planlanan Türkiye Yüzme Şampiyonaları'nda yer almak isteyen, daha önce sınıflandırmaya girmemiş ve sınıflandırmasının yenilenmesini isteyen kulüplerimizin sporcuları için alınan talepler sonucunda, 62 sporcu sınıflandırma başvurusunda bulunmuştur."denildi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun azaltılması ve sporcuların ulaşımları düşünülerek sınıflandırma programının, 18-20 Ocak tarihlerinde İstanbul'da, 21-22 Ocak tarihlerinde ise Adana'da gerçekleştirileceği belirtildi.







