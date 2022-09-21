'TBESF Paratrap Federasyon Kupası' sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Paratrap Federasyon Kupası tamamlandı.



Arifiye Atış Poligonu'nda 4 ilden 11 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun finalinde 50 atış gerçekleştirildi.



İki günde toplam 125 atış yapan sporculardan Hüseyin Sandal ve Erhan Aydın, kategorilerinde birinciliği kazandı.



Ayakta (PT2) atıcısı olan Sandal ayrıca, 94 puanla ulusal barajı geçerek yurt dışında ülkesini temsil etme hakkı elde etti.



Sporculara madalyalarını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, TBESF Atıcılık Asbaşkanı Halil İbrahim Sarı, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba verdi.



Kategorilerinde dereceye giren sporcular ve aldıkları puanlar şu şekilde:



Ayakta (PT2)



1- Hüseyin Sandal 94



Oturarak (PT1)



1- Erhan Aydın - 58



2- Selim Özen - 44



3- Erhan Bakan - 43





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