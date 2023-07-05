Welinton'un takımdan ayrılmasıyla sağ ayaklı stoperi kalmayan Beşiktaş'ta gözler sakatlığı devam eden Tayyip Talha Sanuç'a çevrildi.
Fenerbahçe derbisinde çapraz bağlarından sakatlanan Tayyip Talha, takımın salon çalışmalarına dahi henüz katılabilmiş değil. Yurt dışı hazırlık kampında da takımdaki yerini alamayacak Tayyip'in ligin ilk 8-10 haftalık periyodunda da forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe derbisinde çapraz bağlarından sakatlanan Tayyip Talha, takımın salon çalışmalarına dahi henüz katılabilmiş değil. Yurt dışı hazırlık kampında da takımdaki yerini alamayacak Tayyip'in ligin ilk 8-10 haftalık periyodunda da forma giymesi beklenmiyor.