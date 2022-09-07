Tayyip Talha Belçika'ya! Sancak açıkladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç'un Belçika'ya transfer olduğunu açıkladı.



Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Tayyip Talha'yla ilgili Ekotürk TV'de konuşan Murat Sancak, "Beşiktaş'la Tayyip Talha konusunda anlaşamadık, olmadı. Kendisi Belçika'ya transfer olacak. Belçika'da transferin son günü, buradan da dönmez artık. Bizim için bu transfer bitmiştir" açıklamasını yaptı.



Stoper transferi yapmak için bir süredir arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Adana Demirspor'un 3 milyon euroya yakın bir bonservis istediği biliniyor.





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