Tayyar Sinankılı, WSPS Dünya Kupası'nda sekizinci oldu

Hırvatistan'da devam eden Para Atıcılık WSPS Dünya Kupası'nda milli sporcu Tayyar Sinankılı, finalde yarıştı ve 8. oldu.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 kategorisinde Tayyar, elemede 630 puan aldı ve 6. olarak finale yükseldi.



Finalde 123.9 puan elde eden milli sporcu, bu kategoride 8. oldu.



WSPS Dünya Kupası, 13 Temmuz Perşembe günü sona erecek.



