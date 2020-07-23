Taylor, Timberwolves'u Garnett'e satmak istiyor mu?

Minnesota Timberwolves'un sahibi Glen Taylor, takımın efsane oyuncu Kevin Garnett ve grubunun Timberwolves'un sahibi olmakla ilgilendikleri ortaya çıktıktan sonra, ekibi satma konusundaki tutumunu ele aldı.



Taylor açıkça Timberwolves'i satmayı ummadığını, ancak tüm teklifleri dikkate alacağını açıkladı:



"Timberwolves'a ve belki değerine bakan profesyonel bir gruptu ve bazı ailelerin bunu karşılayabileceğini ve ilgilenebileceğini düşündüklerini söylemişlerdi. Bu yüzden bize geldiler ve bu ailelerle konuşup gitmelerine izin verip vermeyeceğimi, takıma ne değer katabileceklerini ve haklı olup olmadıklarını görüp görmeyeceklerini sordular. Ve sonra birilerini bulabilirlerse, bana geri döneceklerdi ve peşinden gidecektik. İşte şu anda buradayız. "



Garnett, takımı satın alma konusundaki potansiyel ilgisini dile getirmişti. Garnett bundan önce, geçmişte Taylor için "yılan" ifadesini kullanmış ve takım sahipliğinde ve aralarındaki çalışma ilişkisinde yaratıcılık eksikliği olduğunu belirtmişti.



Bununla birlikte, Taylor ise, Timberwolves'un muhtemel bir satışını tamamlamak için Garnett ile müzakere etmeyi düşünüp düşünemeyeceği sorulduğunda, "şimdiden konuşmak için çok erken" dedi.



