Taylor Swift, hem 5M$ bağışladı hem maddi gücü olmayanlara 3 bin dolar verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, cömertliği ile takdirleri topladı. Son günlerde Kanye West ve Kim Kardashian ile olan kavgasıyla gündemde olan Swift, corona virüsü ile mücadele kapsamında yaptığı 5 milyon dolarlık bağış ile adından söz ettirdi.30 yaşındaki şarkıcı, kendisine mesajla ulaşan, krizden etkilendiğini söyleyen hayranlarına da 3 bin dolar gönderiyor. Örneğin Samantha… Twitter'da faturalar yüzünden zor durumda olduğunu söyleyen kullanıcıya "Samantha, twitini gördüm. Anlaşılan faturaların yüzünden stres olmuşsun. Yardım etmek ve 3 bin dolar göndermek istiyorum" diyen Swift, hemen parayı yollamış. Para yardımı alan Samantha da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Şoka girdim, dilim tutuldu. Uzun zamandır saygı duyduğum ve sevdiğim birinin böylesine cömert bir harekette bulunmasına inanamadım" dedi.Taylor sadece Samantha'ya değil, virüs nedeniyle işsiz kalan İndia Rose adlı kullanıcıya da yardım etti. Kullanıcı parayı aldıktan sonra, gönderilen paranın üç aylık kirasını karşılayacağını yazdı… Bu arada… 3000 dolar Amerika'da bir askeri ücrete denk geliyor…