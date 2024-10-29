Taylor Hendricks muhtemelen sezonu kapattı

Utah Jazz, forvet Taylor Hendricks'in fibula kemiği kırığı ve ayak bileği çıkığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırmasının beklendiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Taylor Hendricks muhtemelen sezonu kapattı
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29 Ekim 2024 13:03
Utah Jazz, forvet Taylor Hendricks'in fibula kemiği kırığı ve ayak bileği çıkığı nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırmasının beklendiğini duyurdu.

Pazartesi günü Dallas Mavericks'e karşı oynanan maçın üçüncü çeyreğinde sakatlanan Hendricks, sedyeyle oyundan çıkarılmak durumunda kalmıştı.

Hendricks, Utah'ın 110-102 mağlup olduğu karşılaşmada 21 dakika süre alarak 2 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydetmişti.

20 yaşındaki oyuncu, Utah'taki ilk sezonunda 7,3 sayı ve 4,8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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