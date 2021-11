Tayland'ın gözü Türkiye'de! Her maçını yüz binler izliyor

Uzak Doğu kültüründe var



Salonda da destek veren var





Türkiye'de çok mutluyuz





@SariyerVoleybol)





Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edenKadın Voleybol takımının maçları, kadroda bulunan 2 Taylandlı oyuncunun ülkelerindeki popülerliği sayesinde Youtube üzerinden izlenme rekorları kırıyor.Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 27 yaşındakive 21 yaşındaki smaçör Chatchu On Moksrı'nun forma giydiği her maç internet üzerinden yüksek izlenme oranına erişirken Sarıyer Belediye'nin 23 Ekim'de'la oynayıp 3-2 kazandığı maç tam 400 bin kişi tarafından izlenerek bir rekor kırdı.Sarıyer Belediyespor Başantrenörü, Hürriyet'e yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Gökhan RahmanÇokşen, İstanbul'da yaşayan Uzak Doğuluların da bazen maçlarına geldiğini belirterekdiye konuştu.Kongyot Ajcharaporn daderken, Chatchu On Moksri isediye konuştu.İstanbul ekibi 6 maçta aldığı 3 galibiyetle sekizinci basamakta yer alıyor.(Fotoğraf: