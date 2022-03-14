Tayland'da akılalmaz olay! 24 dikiş atıldı...

Tayland 3. Lig'inde oynanan bir mücadelede Bangkok FC takımında forma giyen Aitsaret Noichaiboon karşılaşma sırasında rakibine attığı yumruk sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Saldırıya maruz kalan futbolcunun kafasına 24 dikiş atıldığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

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Tayland'da akılalmaz olay! 24 dikiş atıldı...
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14 Mart 2022 17:29
Tayland 3. Ligi'nde karşı karşıya gelen Bangkok FC ile Kuzey Bangkok Üniversitesi karşılaşmasında akılalmaz bir olay yaşandı.

Bangkok FC takımının oyuncularından Aitsaret Noichaiboon, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası Kuzey Bangkok Üniversitesi takımından Supasan Ruangsuphanimit'e yumruk attı.

Olay sonrası rakibine yumruk atan Taylandlı oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konuyla ilgili Bangkok FC kulübünün yaptığı açıklamada, "Futbolcuyla olan sözleşmemizi sonlandırdık. Olanlardan dolayı çok özür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Habere göre, hastane kaldırılan Supasan Ruangsuphanimit'e 24 dikiş atıldığı kaydedildi.

Karşılaşmayı konuk ekip Kuzey Bangkok Üniversitesi 3-0 kazandı.



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