Taylan'a 'İnan'dı, Galatasaray kazandı!

Geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan, yardımcı antrenör olarak Fatih Terim'in ekibine girerken, etkisini de hemen gösterdi.



Eski kaptan, kendisinin izinden giden Taylan Antalyalı'nın yükselen performansında önemli rol oynadı. Yaz kampından itibaren 25 yaşındaki futbolcuyla idmanlarda özel ilgilenen Selçuk, deneyimlerini ona aktardı. Selçuk İnan gibi top saklayıp fauller alan, yüksek pas isabetiyle oynayan Taylan, saha içinde takım arkadaşlarını yönlendiriyor.



Selçuk'un frikiklerde de Taylan'a rol model olacağı öğrenildi.



