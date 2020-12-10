AKLI EURO 2020'DE

SÜPER LİG'DE 11'DE 11

Galatasaray'da Taylan Antalyalı fırtınası takım izinli olsa da dinmiyor.Süper Lig'de 12. haftayı 'BAY' geçecek olan Galatasaray'da futbolcular geçen 2 gün izinliydi. Teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında "Herkese izin var, Taylan'a yok" diyerek çok çalışması yönünde uyarı yaptığı Taylan'daki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. İlk 11'deki yerini kaptırmayan ve Terim'in en güvendiği isimler arasına giren 25 yaşındaki yıldız, 2 gün Florya'daydı.Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre; Takım arkadaşları izin olmasına rağmen tesislerde çalışmalarını sürdüren başarılı orta saha, bazı eksiklerini giderebilmek için antrenörlerinden destek alıyor. Galatasaray'da zirve yarışına odaklanan Taylan'ın bir kulağı da A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'te...Kısa süre içinde Erzurum'dan gelip Galatasaray'ın en önemli isim olmayı başaran Taylan, EURO 2020'de mili formayı terletmek için Güneş'ten davet bekliyor.Taylan, bu sezon ligde 11 maça çıkan Galatasaray'da hep 11'de yer alıp maçı tamamladı. 982 dakika sahada kalan başarılı orta sahanın 1 de golü bulunuyor.