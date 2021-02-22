Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 4 talip

Galatasaray'da bu sezonun en büyük kazançlarından biri olarak öne çıkan Taylan Antalyalı için Avrupa'dan yakın takip de sürüyor.



İtalyan basını, 26 yaşındaki oyuncunun peşindeki 4 Çizme ekibini açıkladı. Sky Italia'nın haberine göre Taylan ANtalyalı'nın peşinde Serie A ekipleri Milan, Atalanta ve Sassuolo ile birlikte Berlusconi ve Galliani'nin satın aldığı Monza yer alıyor.



4 takımın birden oyuncuyu yakından izlediği ve sezon sonunda sözleşme önermeye hazırlandığı kaydedildi.



Son 2 maça kadar Galatasaray'ın değişmezi olan Taylan Antalyalı, 22 maçta sahada yer aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.







