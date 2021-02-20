Taylan Antalyalı'ya 3 İtalyan talip var

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya İtalyan kulüplerinden teklif yapıldığı iddia edildi.



İtalyan basını, Taylan Antalyalı'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu belirtilirken 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 Serie A kulübünün talip olduğunu, bu kulüplerden 2'sinin ise Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam ettiği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla Galatasaray 11'inin değişilmez ismi olan Antalyalı, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asist üretti.



Avrupa kupalarında mücadele etmeye devam eden İtalyan kulüpleri Juventus, Lazio, Atalanta, Milan, Roma ve Napoli olarak görülüyor.



