Galatasaray formasıyla müthiş bir çıkış yakalayan Taylan Antalyalı'nın gözü kulağı Milli Takım'dan gelecek haberde.



26 yaşındaki futbolcu, hafta içinde teknik direktör Şenol Güneş'in belirleyeceği ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda olmayı bekliyor.



Taylan, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç ile oynayacağı kritik maçlarda forma giymek istiyor.



PAS REKORU KIRDI!



Kayserispor karşısında 90 dakika sahada kalan Taylan Antalyalı, Süper Lig kariyerinde en fazla isabetli pas yaptığı deplasman maçını oynadı.



106 kez topla buluşan 26 yaşındaki futbolcu, 87 isabetli pasla yüzde 93 ortalama yakaladı. 9 sahipsiz top kazanmasının yanı sıra 6 ikili mücadeleden galip ayrılan Taylan, savunmadan da 3 kez top uzaklaştırdı.



